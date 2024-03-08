نفط ميسان يكمل استعداداته لمواجهة كربلاء في دوري النجوم

2024-03-08 13:06:02 - المصدر: واع

ميسان – واع - شذى السودانييستضيف فريق نفط ميسان اليوم الجمعة في ملعب ميسان الأولمبي نظيره كربلاء لحساب الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نجوم المحترفين للموسم الحالي (2023-2024).وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقنا بقيادة المدرب محمد علي كريم أنهى تحضيراته، وهو بأتم الجهوزية لملاقاة كربلاء اليوم ضمن دوري النجوم".وأضاف أن "فرسان المملكة يسعى من خلال هذه المواجهة الى إسعاد جماهيره وتعويض النقاط التي خسرها في مبارياته الأخيرة، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور".وأوضح أن "المدرب عباس عبيد قدم استقالته من مهمة تدريب الفريق بعد النتائج الأخيرة والخسارة الكبيرة التي تلقاها أمام الشرطة في الجولة السابقة".