"طقوس الحطب" .. عرض عراقي يفوز بجائزتين بمهرجان دولي في مصر

2024-03-08 13:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل من حصد جائزتين عن عرض مسرحي من نتاجها ضمن مهرجان دولي أقيم في جمهورية مصر العربية.

وقال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل الدكتور نشأت مبارك في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "وفد جامعة الموصل المشارك في المهرجان الدولي المسرحي لشباب الجنوب الخامس حقق جائزتين ضمن المهرجان عن عرضه المسرحي (طقوس الحطب)"

مبارك الذي ترأس الوفد في المهرجان الذي أقيم في جمهورية مصر العربية للفترة من 1- 6 آذار 2024 اشار الى ان "الجائزة الأولى عن أفضل نص مسرحي وكانت من نصيب الكاتب المسرحي العراقي ابراهيم كولان، وجائزة أفضل ممثل للتدريسي الفنان وسام بربر"، مبيناً ان الوفد العراقي المشارك حصل على شهادة تقديرية لدولة العراق "

يُشار إلى أن مسرحية (طقوس الحطب) هو نتاج مشترك بين جامعة الموصل /كلية الفنون الجميلة وفرقة مسرح "قره قوش" للتمثيل .