مقتل تاجر بظروف غامضة في واسط واعتقال متهمين على خلفية الحادثة

2024-03-08 13:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، بمقتل تاجر من أهالي بغداد برصاص حي في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم العثور على جثة رجل الأعمال "نجم البعيجي" مقتولا بإطلاقات نارية في ظروف غامضة على طريق البسروگية بمحافظة واسط".

واضاف، أن "الجهات الأمنية اعتقلت شخصين اثنين على خلفية الحادث"، مبيناً أن "البعيجي يمتلك العديد من أحواض الأسماك بمنطقة البسروگية جنوبي الكوت".







