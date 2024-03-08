2024-03-08 13:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، الإطاحة بمهرب للآثار في محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من استخبارات اللواء التاسع في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة، تمكنت بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني، من الإطاحة بمهرب للآثار في صلاح الدين".

وأوضح البيان، ان "العملية تمت بعد متابعة حثيثة ودقيقة أوقعت بمهرب للآثار في قبضة العدالة من قبل القوة المذكورة"، مؤكدا انه "تم تسلميه الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".