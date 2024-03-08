بالوثيقة: المنتجات النفطية تقلص العمل الرقابي على صهاريج النقل الاهلي

2024-03-08 13:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه عضو لجنة النزاهة النيابية احمد طه الربيعي، سؤالا برلمانيا الى وزارة النفط بشأن تحجيم شركة توزيع المنتجات النفطية عملها الرقابي على صهاريج النقل الأهلي.

وأشارت وثيقة صادرة من مكتب الربيعي الى وزارة النفط وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها، الى انه "يرجى الإجابة كتابياً عن السؤال البرلماني بخصوص عدم العمل على السيطرة الفعلية على نقل المنتجات النفطية بواسطة الحوضيات من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية".

وأضافت الوثيقة، الصادرة بتاريخ (4 آذار 2024)، انه "وردتنا وثائق ومخاطبات رسمية بخصوص التقصير من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في متابعة نقل المنتوجات النفطية من المستودعات الى منافذ التوزيع بين المحافظات، ونؤشر الأسئلة التالية راجين احالتها الى مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية للإجابة عنها معززا اجابته بالوثائق والأدلة التي تثبت صحة اجاباته :

1- بیان اسباب عدم قيامكم بتفعيل العمل بمنظومة تعقب المركبات عن طريق برنامج (GPRS) وهو نظام متخصص بمراقبة ومتابعة المركبات الخاصة بنقل المنتجات النفطية سواء كانت ناقلات أهلية أو حكومية لضمان عدم خروج تلك الناقلات عن المسار المحدد حيث تبين توقف البرنامج بعد انتهاء السنة المجانية المقدمة من قبل الشركة المنفذة للبرنامج.

2- بيان اجراءاتكم بخصوص السيطرة على آلاف الناقلات الأهلية، حيث تبين ان برنامج تعقب المركبات الذي استخدم لفترة محدودة لم يستخدم سوى على الناقلات الحكومية.

3- قيامكم بتحويل وحدة مراقبة الحوضيات من هيأة التفتيش الى إدارة الشركة نفسها من سنة 2020 مع ان عمل الوحدة هو رقابي و كذلك عدم توفير الدعم المناسب والكافي للوحدة واجراء التحديثات التي يتطلبها عمل البرنامج".

وتابعت "يرجى الإجابة خلال 15يوم من تاريخ كتابنا هذا وفقا للمادة (15) - اولا) من قانون مجلس".











