2024-03-08 13:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفادت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، بمصرع واصابة 17 مدنيا خلال اقل من 24 ساعة في المحافظة، فيما دقت ناقوس الخطر بعد ارتفاع نسبة الحوادث بالعام الحالي الى 10% عن العام الماضي.

وقال الناطق باسم صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 15 بينهم 6 حالات حرجة في 4 حوادث سير حصلت خلال اقل من 24 ساعة في مناطق عدة من ديالى".

وأضاف العزاوي، ان "معدلات حوادث السير في ديالى ارتفعت بنسبة تتراوح من 7-10% خلال 2024 قياسا بالفترة ذاتها من 2023"، لافتا الى ان "نسبة عالية من الحوادث تحصل بسبب الاتصال اثناء القيادة وهذا خطأ فادح يرتكبه البعض تكون في الاغلب نهاياته مأساوية".

وأشار الى ان "ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي والتي تستقبل اكثر من 70% من إصابات الحوادث تواجه ضغط غير مسبوق بسبب كثرة الحوادث والاصابات التي تستلزم في بعض الأحيان اجراء عدة عمليات جراحية معقدة للمصاب لإنقاذ حياته بسبب شدة الإصابة".

وكانت دائرة صحة محافظة ديالى، قد أعلنت الاربعاء (10 كانون الثاني 2024)، مصرع واصابة 20 شخصًا بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" 4 مدنيين بينهم 3 من اسرة واحدة لقوا مصرعهم وأصيب 16 اخرين بينهم أطفال ونساء في 9 حوادث سير خلال اقل من 24 ساعة في طرق مختلفة من ديالى".

وأضاف، أن" زخم حوادث السير مرتفع جدا في ديالى وتتصدر 3 طرق برية إحصائية الموت اليومي ابرزها طريق كركوك - بغداد الذي لا يمر يوم الا ويشهد اكثر من حادث سير يؤدي الى سقوط ضحايا بسبب الزخم العالي للحركة".

وتشهد ديالى معدلات عالية لحوادث السير سنويًا خاصة على طريق كركوك- بغداد وتؤدي الى سقوط مئات الضحايا.