دهوك الاعلى.. تسجيل 791 حالة عنف ضد المرأة في اقليم كردستان

2024-03-08 13:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، إحصائية شهرية لحالات العنف ضد المرأة في محافظات الإقليم، فيما بينت أن دهوك تصدرت القائمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "خلال الفترة الممتدة من الـ 1-23 وحتى الـ 2-22، سجلت محافظة أربيل 268 حالة عنف ضد المرأة، بينما سجلت دهوك 287 حالة والسليمانية 236 حالة، وتنوعت الحالات بين مختلف أنواع العنف”.

ووفقا للإحصائية فإن "أغلب حالات العنف سجلت في دهوك في حين لم تسجل محافظة حلبجة أي حالة عنف خلال تلك المدة".



