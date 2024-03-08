مسرور بارزاني يؤكد التزام حكومة كردستان العراق بحقوق المرأة ومشاركتها في صنع القرار

2024-03-08 13:30:12 - المصدر: مكتب مسرور بارزاني

أربيل، 8 آذار 2024 – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني التأكيد على التزام حكومته بحقوق المرأة وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز مشاركتها في ميادين السلطة والحكم.

وفي بيان صادر عنه، قال مسرور بارزاني: "بمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع النساء في كوردستان والعالم، راجين لهنّ حياةً عامرةً بالسعادة والنجاحات."

وأضاف: "سنظلّ دوماً داعمين ومساندين لمطالبهنّ المشروعة وطموحاتهنّ، وسنواصل الدفاع عن حقوقهن من أجل بناء مجتمع حر وسليم."

وشدد بارزاني على التزام حكومة إقليم كوردستان "الثابت في صون حقوق نساء كوردستان، وتحسين ظروفهن المعيشية، وتعزيز مكانتهن ومشاركتهن في ميادين السلطة والحكم، وترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين."

وأكد أن "كل عام ونساء كوردستان بألف خير، مع دوام الأفراح والمسرّات."