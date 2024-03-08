توضيح من مصرف الرشيد بشأن السلف الشخصية: لا حاجة لوسيط

2024-03-08 14:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرشيد، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، توضيحاً بشأن التقديم على السلف الشخصية، فيما أكد أنه لا حاجة لوسيط او الاستعانة بمكاتب لتقديم الطلب.

ودعا المصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "حاملي بطاقة (نخيل) كافة، من الراغبين بالحصول على السلفة التقديم من خلال التطبيق الخاص بمصرف الرشيد".

واضاف، أن "التطبيق سيكون متاح خلال ايام الدوام الرسمي فقط"، مؤكداً أنه "لا حاجة لوسيط او الاستعانة بمكاتب خارجية حيث انه بامكان اي طالب سلفة الدخول على التطبيق من مكان عمله او سكنه".

ووفقا للبيان، حذر المصرف "من التعامل مع الصفحات التي تدعي ارتباطها بالمصرف".



