ديالى.. تنظيم معرض للرسم الحر

2024-03-08 14:06:01 - المصدر: واع

ديالى ـ واع ـ ثائر هاديشهدت محافظة ديالى، اليوم الجمعة، تنظيم معرض للرسم الحر (سمبوزيم) حول طبيعة المحافظة.وقال الفنان في اكاديمية ورواد الفن الشبابية رائد قاسم الموصلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" جميع المدن العراقية تتميز بجمالها وألوانها الخضراء ومن ضمنها محافظة ديالى التي تتميز بكثافة البساتين والمناظر الخلابة التي تشجع الرسام على رسم لوحات فنية مميزة خاصة التي تتعلق بالمناظر الطبيعية".بدوره، قال الفنان التشكيلي مؤيد المندلاوي لوكالة الانباء العراقية (واع): أن"الرسامين المشاركين في المعرض جاؤوا من جميع المحافظات"، مشيرا الى أن "اغلب اللوحات تضمنت مواضع ترتبط بطبيعة محافظة ديالى التي تتميز بوجود بساتين الحمضيات".من جهتها بينت الفنانة التشكيلية بيداء الشيخ لوكالة الانباء العراقية(واع)،أنه:"منذ فترة طويلة كنا نود زيارة محافظة ديالى ورؤية جمالها وجاءت الفرصة بعد انجاز مشروع كورنيش ديالى الجميل ،واتفقت مع زملائي بالحضور هنا واحياء هذا المكان برسوماتنا، وكانت فرصة جميلة".واوضحت الفنانة التشكيلية وسن جاسم لوكالة الانباء العراقية (واع) أن" الاجواء الرائعة والجميلة في ديالى تلهم الفنان بتقديم شيء جميل ومبدع في نقل الطبيعة على (الاستاندات) وتجسيدها بالالوان وكانت تجربة اروع ما يكون".