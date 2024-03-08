2024-03-08 14:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الجمعة في بغداد وبقية المحافظات منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية لمنافسات الدوري الممتاز لكرة اليد بإقامة مواجهتين تقامان في التوقيت ذاته (3) عصراً.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن" اولى المباريات ستجمع فريق كربلاء سادس الترتيب مع نظيره نفط ميسان صاحب المركز التاسع في قاعة نادي الجماهير".وأضاف أن " اللقاء الثاني سيجمع فريق ذي قار ثامن الترتيب العام مع صاحب المركز الخامس فريق نفط البصرة".