2024-03-08 14:18:11 - المصدر: منصة إيشان

طلبت السفارة الأميركية لدى روسيا من رعاياها، تجنب التجمعات الكبيرة في موسكو بسبب ما قالت إنها “تقارير عن تخطيط متطرفين لشن هجوم وشيك”. ولم تقدم السفارة، التي حثت الأميركيين مرارا على مغادرة روسيا فورا، مزيدا من التفاصيل حول طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه “يتعين عليهم الابتعاد عن التجمعات والتيقظ”. وذكرت السفارة في رسالة على موقعها […]

ظهرت المقالة السفارة الأمريكية في روسيا تحذر رعاياها من “هجوم وشيك” في موسكو أولاً على Eishan.