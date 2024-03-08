2024-03-08 14:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” عن ارتفاع عدد الفتيات والنساء اللاتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) بنسبة 15٪ في السنوات الثماني الماضية. وأظهرت الأرقام الصادرة عن “اليونيسف” أن أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الأنثوية […]

ظهرت المقالة “اليونيسف” تكشف أرقاما صادمة لممارسة “ختان الإناث” أولاً على ايرث نيوز.