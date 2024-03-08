2024-03-08 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، نسب الإنجاز المتحققة في مدخل بغداد – ديالى، فيما أكدت قرب إكمال مدخل بغداد - الكوت من جهة بسماية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الإعمار شارفت على إكمال مدخل بغداد الكوت من جهة بسماية"، لافتاً الى أن "الوزارة افتتحت جسر الرستمية الذي يعتبر جزءاً من هذا المشروع".

وأضاف أن "العمل مستمر في إكمال باقي الأعمال الخاصة بالمشروع والتي تمتد من ساحة الطاقة وصولاً الى مدخل مدينة بسماية بعد أن تم تعريض الشوارع من 10 الى 16 متراً وإنشاء طرق خدمية جانبية بعرض 8 أمتار لكل طريق، وبمجموع أطوال كلي يبلغ 28 كم".

وأشار الصفار الى أن "الأعمال في مدخل بغداد - ديالى مستمرة، ووصلت نسب الإنجاز الى أكثر من 90‎%‎ من المشروع".