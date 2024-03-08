2024-03-08 14:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في كركوك، يوم الجمعة، عن سبب ظهور طوابير السيارات مجدداً أمام عدد من محطات تعبئة الوقود بالمحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "ظهور طوابير السيارات أمام عدد من المحطات، سببه توقف محطات الوقود الحكومية المجهزة للبنزين المحسن في كركوك، بسبب نفاد المنتوج فيها، وسيستأنف العمل فيها مباشرةً في حال وصول البنزين المحسن من المصدر الرئيس (مستودعات بغداد)".

وأضاف المصدر، أن "محدودية الحصة تأتي بسبب توقف بعض المصافي عن إنتاج هذا النوع من المنتوج في الوقت الحالي، وخلال الأيام القليلة القادمة سيعود الوضع إلى ما كان عليه في عموم المحطات التي تشهد زخماً".