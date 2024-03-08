رئيس اتحاد الغرف التجارية: طريق التنمية سيكون بوابة الاتصال الاقتصادي ما بين الشرق والغرب

2024-03-08 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري، اليوم الجمعة، أن طريق التنمية سيكون بوابة الاتصال الاقتصادي ما بين الشرق والغرب.وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري استقبل في مقر الاتحاد، السفير الباكستاني الجديد في العراق محمد زيشان أحمد، وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تطوير التعاون والعلاقات التجارية، لاسيما أن البلدين سبق وأن وقعا مذكرة تفاهم في ٥/٦/٢٠٢٣، والتأكيد على تفعيلها وتقديم جميع التسهيلات في هذا المجال وحث الشركات الباكستانية على إقامة شركات مع رجال الأعمال العراقيين".وأشار الزهيري الى أن "الحكومة العراقية جادة في الشروع بإنشاء طريق التنمية الذي سيكون بوابة الاتصال الاقتصادي ما بين الشرق والغرب".