استشهاد شقيق الشيخ عواد الجغيفي بعملية امنية لملاحقة داعش غرب الانبار

2024-03-08 15:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، باستشهاد مقاتلين اثنين من الحشد العشائري احدهما شقيق الشيخ عواد الجغيفي بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية امنية لملاحقة فلول داعش بصحراء الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن "الشيخ الجغيفي كان على رأس قوة امنية من الحشد العشائري لملاحقة فلول داعش الإرهابي في صحراء الانبار"، مبينا ان "عبوة ناسفة انفجرت على القوة، ما أدى الى استشهاد مقاتلين اثنين احدهما الشيخ عبد الرحمن سعيد ال عصمان الجغيفي، شقيق الشيخ عواد الجغيفي واصابة ثلاثة اخرين".

يشار الى ان الشيخ عواد الجغيفي احد قيادي ومرشحي تحالف "عزم" خلال انتخابات مجالس المحافظات ويحظى بقبول شعبي كبير في محافظة الانبار.























