وزير النفط للثامنة: توصلنا مع الاقليم لاتفاقات متقدمة لتصدير النفط

2024-03-08 15:06:10 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزارة النفط العراقية عن تواصل المحادثات بين حكومتي الاقليم والمركز بما يخص استئناف تصدير النفط المنتج من حقول اقليم كردستان، مؤكدة على توصلهما لاتفاقات متقدمة . وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في لقاء خص به الثامنة ان المباحثات الرامية إلى استئناف عمليات الإنتاج وتصدير النفط من حقول الاقليم جارية وفي المرحلة الثانية سيكون هناك اتفاق مع السلطات التركية بشأن تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركية . واضاف انه يجب انتاج نحو 375 الف برميل من الحقول النفطية في الاقليم، بحسب ماحددته الموازنة العراقية، مشيرا الى ان المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم من خلال وزارة النفط الاتحادية