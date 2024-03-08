منتسبو شركة نفط البصرة يحصلون على 6598 قطعة أرض سكنية

2024-03-08 15:12:11 - المصدر: منصة إيشان

حصل منتسبو شركة نفط البصرة، الجمعة، على 6598 قطعة أرض سكنية، في البصرة. وذكر بيان لوزارة النفط أن “إجماليُّ عددِ القطعِ السكنيةِ أراضي التي تم فرزُها في قضاءِ شطِّ العرب بلغ (6598) قطعة، مع وجود (120) قطعة تتعارضُ مع مُحرّماتِ أبراجِ الكهرباء – الضغطِ العالي (132) V.K وتعملُ لجنةُ متابعةِ تمليكِ أراضي “البيبان” على حسمِ […]

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