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دوري أبطال كونكاكاف.. ميسي وسواريز ينقذان إنتر ميامي من الهزيمة 

دوري أبطال كونكاكاف.. ميسي وسواريز ينقذان إنتر ميامي من الهزيمة 
دوري أبطال كونكاكاف.. ميسي وسواريز ينقذان إنتر ميامي من الهزيمة 
2024-03-08 15:20:08 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ منح ليونيل ميسي ولويس سواريز الأمل لإنتر ميامي لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال منطقة الكونكاكاف بتسجيلهما هدفي فريقهما في مواجهة ناشفيل الأمريكي (2-2) في ذهاب ثمن النهائي يوم الجمعة. ولم تكن البداية موفقة لإنتر ميامي على ملعب “جيوديس بارك” في ناشفيل، إذ وجد نفسه متخلفا بهدفين رائعين للكندي جايكوب شافيلبورغ في الدقيقتين 4 […]

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