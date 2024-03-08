2024-03-08 15:20:08 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ منح ليونيل ميسي ولويس سواريز الأمل لإنتر ميامي لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال منطقة الكونكاكاف بتسجيلهما هدفي فريقهما في مواجهة ناشفيل الأمريكي (2-2) في ذهاب ثمن النهائي يوم الجمعة. ولم تكن البداية موفقة لإنتر ميامي على ملعب “جيوديس بارك” في ناشفيل، إذ وجد نفسه متخلفا بهدفين رائعين للكندي جايكوب شافيلبورغ في الدقيقتين 4 […]

ظهرت المقالة دوري أبطال كونكاكاف.. ميسي وسواريز ينقذان إنتر ميامي من الهزيمة أولاً على ايرث نيوز.