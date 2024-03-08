الجيش الإسرائيلي يقصف مقرين عسكريين لحزب الله في لبنان

2024-03-08 15:20:08 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قصف مقرا عسكريا لحزب الله في منطقة المنصوري ومقرا آخر في منطقة بنت جبيل جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي “قصفنا أمس (الخميس) مجمعات عسكرية لحزب الله في منطقتي طلوسة ومجدل زون”. وأضاف في بيان “بعد قصف منطقة مجدل زون، تم تحديد انفجارات ثانوية، مما يدل على وجود عدد […]

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