2024-03-08 15:20:08 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة عن أرتفاع مناسيب مياه هوار الحويزة في محافظة ميسان. وقال مدير مركز إنعاش الأهوار في محافظة ميسان، سلام الموسوي، في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “ارتفاع مناسيب مياه هور الحويزة جاء نتيجة تساقط الأمطار الأخيرة وتحويلها الى مناطق الأهوار للحفاظ على بيئتها وكممتلك للتراث العالمي”. واضاف أن […]

ظهرت المقالة الموارد المائية: ارتفاع منسوب مياه هور الحويزة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.