بعد الرحيل الوشيك لهدافه التأريخي.. رادار سان جيرمان يحدد هدفه الجديد

2024-03-08 15:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حدد باريس سان جيرمان الفرنسي، رأس مشروعه الرياضي الجديد، بعد الرحيل الوشيك لنجمه الأول و هدافه التاريخي، كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها، ان إدارة باريس ستجعل لاعب الوسط وارن زاير إيمري، القائد الجديد للفريق.

وأشارت إلى أن اللاعب الواعد البالغ من العمر 18 عاما، سيوقع عقدا جديدا يمتد حتى صيف 2029.

ونوهت أن تجديد تعاقد زاير إيمري يعد ملفا رئيسيا على طاولة الإدارة الباريسية بعد الفشل في إقناع مبابي بتجديد تعاقده.

وأضافت أن باريس اقتنع بوضع زاير إيمري على رأس المشروع، بعد نجاحه في مهمة تسويقية بزيارة دعائية إلى تنزانيا خلال ديسمبر/كانون أول الماضي.

وختمت ليكيب تقريرها بأن "الشركات الراعية بدأت أيضا اهتمامها بالتعاقد مع زاير إيمري، حيث تنوي شركة نايكي، توقيع عقد طويل الأمد معه".

وبات زاير إيمري، ركيزة أساسية لسان جيرمان منذ تولي المدرب الإسباني لويس إنريكي، المسئولية، في بداية الموسم الجاري.

المصدر: كوورة



