في عيدها.. عراقيات يطالبن بإنصاف المرأة وإنهاء العنف الأسري (صور)

2024-03-08 15:48:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم عدد من النساء العراقيات في العاصمة بغداد، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإنصاف المرأة ووضع حد للعنف الأسري ضدها، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

ويصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام عيد المرأة العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1977.

في شارع المتنبي الشهير ببغداد، اجتمعت العشرات من النساء العراقيات للاحتفاء بيوم المرأة على طريقتهن، وبدلاً من إظهار الفرح والسرور بمناسبة هذا "العيد" كان للمجتمعات وقفت احتجاجية تدعو لرفع الحيف عن المرأة وإنصافها ومنحها حقوقها التي أقرّها الدستور العراقي.

عدسة وكالة شفق نيوز وثقت هذه الوقفة التي طالبت فيها المحتجات بحماية النساء من العنف الأسري، كما أنهن أكدن على تعاطفهن ومساندتهن للنساء في قطاع غزة اللاتي يعشن ظروفاً مأساوية جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

يشار إلى أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر آذار/ مارس من كل عام، تم اعتماده إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في العاصمة الفرنسية باريس عام 1945، قبل أن تقرّه الأمم المتحدة يوماً عالمياً في العام 1977.