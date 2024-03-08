بالفيديو.. شاب ينهي حياته في ابي الخصيب برمي نفسه امام سيارة "حمل"

2024-03-08 15:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، بانتحار شاب باسلوب رمي نفسه امام مركبة (حمل) في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "شابا اقدم على الانتحار بأسلوب رمي نفسه امام مركبة (حمل) في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة".

واظهر مقطع فيديو تلقته "بغداد اليوم"، على "مشاهد لجثة الشاب وهي ملقاة بالقرب من المركبة مع انتشار لقوات الامن والمواطنين في موقع الحادث ".





شاب ينهي حياته في ابي الخصيب رمى نفسه امام سيارة "حمل" pic.twitter.com/Xv7aEr30uX — وكالة بغداد اليوم (@Baghdadtodayiq) March 8, 2024







