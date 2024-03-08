مسلحون يختطفون العديد من التلاميذ في شمال غرب نيجيريا

2024-03-08 15:48:11 - المصدر: قناة الثامنة

اختطف مسلحون العديد من التلاميذ في هجوم على مدرسة في شمال غرب نيجيريا. وأكدت السلطات المحلية في ولاية كادونا عملية الخطف التي وقعت في مدرسة كوريغا لكنها لم تحدد عدد الطلاب المختطفين الذي يتم تقييمه حاليا. وصرح ساني عبد الله أحد المعلمين في مدرسة "جي إس إس كوريغا" في منطقة شيكون إن طاقم المدرسة تمكن من الفرار مع عدد من الطلاب بينما كان المسلحون يطلقون النار في الهواء، مضيفا انهم يحاولون تحديد العدد الفعلي للأطفال المختطفين"، موضحا أنه "في المدرسة الثانوية لكوريغا، هناك 187 طفلا مفقودين بينما في المدرسة الابتدائية فُقد 125 طفلاً، لكن 25 منهم عادوا". وقال أوبا ساني