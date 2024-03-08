فاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لسابع شهر على التوالي

2024-03-08 15:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية لسابع شهر على التوالي خلال فبراير شباط، وسط ارتفاع أسعار السكر واللحوم، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية. ووفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة اليوم الجمعة الثامن من مارس آذار، سجل المؤشر في المتوسط 117.3 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يعد مستوى أقل […]

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