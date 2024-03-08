رئيس الوزراء: برنامج حكومتنا تضمن مبادئ أساسية لرعاية المرأة
2024-03-08 16:00:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن برنامج الحكومة تضمن مبادئ أساسية لرعاية المرأة.
وقال السوداني، في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أزكى التهاني، وأجمل التبريكات نقدمها للمرأة العراقية؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة"، مضيفاً: "لقد تضمن برنامج حكومتنا مبادئ أساسية لرعاية المرأة وتحقيق كلّ ما من شأنه أن يوفر لها الحياة الحرة والكريمة".
وتابع: "ونستذكر بفخر واعتزاز تضحيات نسائنا العراقيات، مثلما نقف بإجلال أمام بطولة وتضحيات وصبر نساء غزة وما يتعرضن له مع أُسرهنّ هناك من انتهاكات جسيمة على يد قوات الاحتلال".
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن برنامج الحكومة تضمن مبادئ أساسية لرعاية المرأة.
وقال السوداني، في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أزكى التهاني، وأجمل التبريكات نقدمها للمرأة العراقية؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة"، مضيفاً: "لقد تضمن برنامج حكومتنا مبادئ أساسية لرعاية المرأة وتحقيق كلّ ما من شأنه أن يوفر لها الحياة الحرة والكريمة".
وتابع: "ونستذكر بفخر واعتزاز تضحيات نسائنا العراقيات، مثلما نقف بإجلال أمام بطولة وتضحيات وصبر نساء غزة وما يتعرضن له مع أُسرهنّ هناك من انتهاكات جسيمة على يد قوات الاحتلال".