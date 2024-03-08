رئيس الوزراء: برنامج حكومتنا تضمن مبادئ أساسية لرعاية المرأة

2024-03-08 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن برنامج الحكومة تضمن مبادئ أساسية لرعاية المرأة.وقال السوداني، في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أزكى التهاني، وأجمل التبريكات نقدمها للمرأة العراقية؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة"، مضيفاً: "لقد تضمن برنامج حكومتنا مبادئ أساسية لرعاية المرأة وتحقيق كلّ ما من شأنه أن يوفر لها الحياة الحرة والكريمة".وتابع: "ونستذكر بفخر واعتزاز تضحيات نسائنا العراقيات، مثلما نقف بإجلال أمام بطولة وتضحيات وصبر نساء غزة وما يتعرضن له مع أُسرهنّ هناك من انتهاكات جسيمة على يد قوات الاحتلال".