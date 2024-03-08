2024-03-08 16:00:12 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، اليوم الجمعة، المضي بتفعيل نظام (الأسيكودا) من قبل الهيأة العامة للجمارك في ساحة الترحيب الكبرى والشروع في أتمتة العمل إلكترونيا في جميع المنافذ بشكل تدريجي “مهما كلف الأمر”، على حد تعبيره. وقال الوائلي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الرسمية، تابعتها منصة “إيشان”، إن “الانتقال إلى العمل […]

ظهرت المقالة رئيس هيئة المنافذ يتوقع رد فعل على تفعيل نظام “الأسيكودا”: ستُضرب مصالحهم أولاً على Eishan.