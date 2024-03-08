2024-03-08 16:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، إحباط عملية اختطاف طفل وإلقاء القبض على الخاطف في بغداد.وقال بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الانتشار الأمني والمتابعة المستمرة لقطعات الشرطة ضمن قاطع المسؤولية أسفر عن إحباط عملية اختطاف طفل وإلقاء القبض على الخاطف".وأضاف البيان، أن "مفارز اللواء الخامس شمال العاصمة بغداد تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية العاملة ضمن قاطع المسؤولية ونتيجة التحرك السريع وتطويق المنطقة وملاحقة المتهم، من إلقاء القبض عليه وتحرير الطفل المختطف، وتم إحالة المتهم أصوليا إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".