2024-03-08 16:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتفل عدد كبير من العائلات الكوردية في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، في مناطق مختلفة من الإقليم بمناسبة أعياد نوروز قبل أسبوعين من حلوله لكونه سيتزامن مع شهر رمضان.

وخرجت العشرات من العائلات في الحدائق والأماكن العامة يرتدون ملابس الأعياد وسط لعب ومرح الأطفال احتفالاً بعيد نوروز قبل حوالي أسبوعين من قدومه.

وقد أكد عدد كبير منهم أنهم قرروا الاحتفال بنوروز المقبل هذا اليوم والأيام المقبلة لغاية بدء شهر رمضان الذي من المقرر أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافوا أنهم استبقوا الاحتفال بأعياد نوروز من الآن ولن يحتفلوا في الموعد المحدد وهو 21 من شهر آذار/ مارس الجاري لالتزام العالم الإسلامي بأيام شهر رمضان الذي سيصادف مع أعياد نوروز.

وكانت وزارة التربية في إقليم كوردستان، قد أعلنت يوم الثلاثاء 27 شباط/ فبراير الماضي، عن تعطيل الدوام لمدة أسبوعين بمناسبة عيد نوروز الذي يصادف في 21 آذار/ مارس من كل عام.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "تعطيل الدوام سيكون من يوم 11 آذار/ مارس ولغاية 24 منه".

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.