"حملة الثأر" لمدير استخبارات ذي قار.. اعتقال 123 متهما وفق "4 ارهاب" ونقلهم الى بغداد

2024-03-08 16:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، نتائج الحملة الامنية في قضاء الاصلاح بمحافظة ذي قار، على خلفية مقتل قائد استخبارات ذي قار في نزاع دامٍ بين عشيرة ال رميض وال عمر، مؤكدة نقل 1232 معتقلا الى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، في مؤتمر صحفي في ذي قار، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم القبض على 123 متهماً مشاركاً بالنزاع العشائري في قضاء الإصلاح، وتمت وإحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأكد على أنه "تم تشكيل لجنة عالية المستوى بمقتل العميد عزيز الشامي مدير استخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة، وتوصلت اللجنة لنتائج مهمة ستعلن عنها قريباً".

من جانبه، أكد قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع في المؤتمر الصحفي: "نقل جميع المعتقلين بسبب النزاع العشائري إلى العاصمة بغداد لسلامة إجراءات التحقيق الجنائي معهم".







