النزاهة: اعتقال 4 متهمين بينهم مسؤول في بلديات الانبار

2024-03-08 16:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، تمكن ملاكاتها في محافظة الأنبار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مسؤول في البلديَّة وثلاثة مُوظَّفين فيها؛ لإقدامهم على اقتراف جريمة الاختلاس.

وقال بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريقٍا مُؤلَّفا في مكتب تحقيق الأنبار قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الحبانيَّة، والاضطلاع بأعمال التحرّي وجمع الأدلة والمُتابعة والتحقيق في قضيَّة الاستحواذ على مبالغ الفروقات المصروفة لـ (246) من أصحاب العقود ضمن فروقات العامين (2019 و2021)، فضلاً عن الاستحواذ على جزءٍ من مبالغ العيديَّة التي تمَّ صرفها لـ (413) مُوظَّفاً ومُتعاقداً".

وأضاف انَّ "مدير حسابات بلديَّة الحبانيَّة وثلاثة من المُحاسبين فيها لم يقوموا بتوزيع تلك المبالغ بشكلٍ أصوليٍّ، وأنَّ التواقيع المُثبتة على قوائم توزيع الأموال لا تعود إلى المُستحقّين الفعليّين"، مُنوّهاً بأنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي كان قد أصدر أمر القبض بحقّ مدير حسابات البلديَّة والمُحاسبين وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49".