2024-03-08 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، أنَّ ملاكاتها في محافظة الأنبار تمكَّنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مسؤول في البلديَّة وثلاثة مُوظَّفين فيها؛ لإقدامهم على اقتراف جريمة الاختلاس. مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار في بيان تلقته ايرث نيوز إلى “قيام فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار بالانتقال […]

ظهرت المقالة النزاهة: القبـض عـلى أربعة متهمين بينهم مسؤول في بلديات الأنبار بجريمة الاختلاس أولاً على ايرث نيوز.