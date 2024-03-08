2024-03-08 17:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، مواصلة اعمالها بتعميق وتطهير مسالك الأهوار في محافظة ذي قار. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “تستمر دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر ضمن موقع الناصرية بأعمال تعميق وتطهير مسالك نهري الحمراوية والسعيفة داخل الاهوار الوسطى في قضاء الجبايش بواسطة الحفارات المسرفة والبرمائية لضمان انسيابية المياه فيهما”.واضافت “كما […]

ظهرت المقالة الموارد المائية تواصل اعمالها بتعميق وتطهير مسالك الأهوار في محافظة ذي قار أولاً على ايرث نيوز.