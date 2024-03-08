إدارة الزوراء: الاستقالة تعني الهروب من المسؤولية

2024-03-08 17:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكدت إدارة نادي الزوراء الرياضي، أن الاستقالة في الوقت الحالي تعني الهروب من المسؤولية. وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي شاكر الجبوري لايرث نيوز إن “فريق الزوراء يعانده الحظ كثيراً هذا الموسم في دوري نجوم العراق والتوفيق غاب عن الفريق لذلك تراجعت النتائج ولم تسر الأمور على مايرام”. وأوضح أن “الاستقالة هروب من المواجهة […]

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