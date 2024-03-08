الأنبار.. اعتقال 4 متهمين بينهم مسؤول استولوا على فروقات رواتب مئات الموظفين

2024-03-08 17:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على مسؤول بلدية الحبانية وثلاثة موظفين فيها لاختلاسهم فروقات رواتب المئات من الموظفين.

وأشارت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "قيام فريق مؤلف في مكتب تحقيق الأنبار بالانتقال إلى مديرية بلدية الحبانية، والاضطلاع بأعمال التحري وجمع الأدلة والمتابعة والتحقيق في قضية الاستحواذ على مبالغ الفروقات المصروفة لـ249 من أصحاب العقود ضمن فروقات الأعوام 2019 و2021، فضلاً عن الاستحواذ على جزء من مبالغ العيدية التي تم صرفها لـ413 موظفاً ومتعاقداً".

وأضافت إن "مدير حسابات بلدية الحبانية وثلاثة من المحاسبين فيها لم يقوموا بتوزيع تلك المبالغ بشكلٍ أصولي، وأن التواقيع المثبتة على قوائم توزيع الأموال لا تعود إلى المستحقّين الفعليين"، منوهى بأن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي كان قد أصدر أمر القبض بحق مدير حسابات البلدية والمحاسبين وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49".