2024-03-08 17:00:13 - المصدر: منصة إيشان

دعت صحيفة “هآرتس” العبرية في افتتاحيتها، الجمعة، الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع من أجل الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال الصحيفة في افتتاحية عنونتها “املأوا شوارع إسرائيل وأعلنوا: يجب على نتنياهو أن يرحل”، إن نتنياهو “مسؤول عن أكبر كارثة تحل بإسرائيل منذ قيامها”، في إشارة لهجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023. وأضافت: “لقد مرت 5 […]

ظهرت المقالة “هآرتس” تدعو لانتفاضة ضد نتيناهو: املأوا الشوارع و أطيحوا به أولاً على Eishan.