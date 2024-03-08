الداخلية العراقية من ذي قار: لا سلاح يعلو على سلطة الدولة

2024-03-08 17:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن نتائج العملية الأمنية الخاصة بالنزاع العشائري في محافظة ذي قار، فيما أكدت على أنها لن تسمح بالتعدي على النظام.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، في مؤتمر صحفي خاص بنتائج العملية الأمنية في قضاء الإصلاح، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: إنه "لا سلاح يعلو فوق سلاح سلطة الدولة ولن نسمح بأي شكل من الأشكال بالتعدي على النظام والإخلال به تحت أي مسمى".

وأضاف أنه "تم القبض على 123 متهماً مشاركاً بالنزاع العشائري في قضاء الإصلاح، وتمت وإحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأكد على أنه "تم تشكيل لجنة عالية المستوى بمقتل العميد عزيز الشامي مدير استخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة، وتوصلت اللجنة لنتائج مهمة ستعلن عنها قريباً".

فيما قال قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع في المؤتمر الصحفي: "نقلنا جميع المعتقلين بسبب النزاع العشائري إلى العاصمة بغداد لسلامة إجراءات التحقيق الجنائي معهم".

وفي 3 آذار/ مارس الجاري اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض استخدم فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وخلال النزاع، قتل مدير شعبة مكافحة واستخبارات ذي قار العقيد عزيز فيصل.

وجاء هذا النزاع المسلح رغم إعلان زعيمي عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، في 3 تشرين الأول/ مارس 2023، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.