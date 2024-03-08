2024-03-08 17:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أقام مركز سبعة ألوان في السليمانية معرضاً فنياً مشتركاً لتجمع "الحمامة المنقطة" القادمة من محافظة سنة الإيرانية بمشاركة ثمانية فنانات.

وقال بختيار سعيد، مسؤول مركز سبعة ألوان في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مركز سبعة ألوان استضاف تجمع الحمامة المنقطة القادمة من مدينة سنة الإيرانية لإقامة معرض تشكيلي مشترك حول عطاء المرأة".

وأضاف أن "المعرض ضم رسومات عن الفلكلور الكوردي والطبيعة الكوردستانية، وخاصة دور المرأة الكوردية في إبقاء التراث الكوردي حيا إلى يومنا هذا، وأكثر الرسومات كانت تدل على الجهد والتعب التي كانت تلاقيه المرأة الكوردية عبر تاريخها إلى اليوم، بالإضافة إلى بعض التقاليد والعادات في الحياة اليومية للمرأة الكوردية".

وأشار إلى أن "المعرض ضم 65 لوحة تشكيلية و6 أعمال نحتية عبرت عن سعادة المشاركات لإظهار رسوماتهن أمام الجمهور".

وأوضح أن "المعرض سيستمر لغاية الرابع عشر من شهر آذار الجاري في قاعة المتحف الوطني في السليمانية".