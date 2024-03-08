بمناسبة يوم المرأة.. وزير التربية يعفي المشرفات من "التقييم الخارجي"

2024-03-08 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية ابراهيم الجبوري، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي للمدارس خلال شهر رمضان.

وقال التربية في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بمناسبة عيد المرأة العالمي، وجه وزير التربية بإعفاء المشرفات (التربوي، الاختصاصي) من لجان التقييم الخارجي للمدارس، طوال أيام شهر رمضان المبارك".

واليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بحسب الامم المتحدة.