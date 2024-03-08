في سياق "اهتمامه بالتشجير".. ظهور الصدر في أحد المشاتل الزراعية بالنجف

2024-03-08 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، في احد المشاتل الزراعية بمحافظة النجف، وذلك ضمن سياق دعواته واهتمامه المتكرر بمسألة التشجير ومكافحة التصحر.

واظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها "بغداد اليوم"، ظهور الصدر وهو يزور احد المشاتل الزراعية في النجف الاشرف.





وسبق للصدر ان دعا في اكثر من مناسبة لزراعة الاشجار واكثارها لمواجهة التصحر، في اهتمام رآه مراقبون بانه شديد الاهمية ان يصدر من زعيم له ملايين الانصار في بلد يعاني من التصحر.







