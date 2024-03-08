2024-03-08 17:54:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ ملاكاتها في محافظة الأنبار تمكَّنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مسؤول في البلديَّة وثلاثة مُوظَّفين فيها؛ لإقدامهم على اقتراف جريمة الاختلاس. مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار في بيان ورد لـ “إيشان”، إلى “قيام فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الحبانيَّة، […]

ظهرت المقالة النزاهة تطيح بأربعة متهمين في بلديات الأنبار: استولوا على مستحقات 662 موظفاً أولاً على Eishan.