2024-03-08 17:54:11 - المصدر: منصة إيشان

الحياة في غزة.. تجمعوا لاستلام الصناديق من الطائرات فطاحت على رؤوسهم وقتلتهم قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الجمعة، إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على مدينة غزة، دون أن تفتح مظلاتها بشكل سليم. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، بأن طائرات ألقت عددا كبيرا من صناديق المساعدات لكن بعضها لم تفتح مظلته بشكل […]

ظهرت المقالة غزة.. صناديق المساعدات تسقط من الطائرات على رؤوس المدنيين وتقتلهم أولاً على Eishan.