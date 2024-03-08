2024-03-08 18:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن قاتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز شلال الشامي لن يفلت من المساءلة القانونية. وقال بيان للوزارة، إن “الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري وبرفقته قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكَاني والوفد المرافق لهما، أجروا زيارة إلى أسرة الشهيد البطل العميد عزيز شلال […]

ظهرت المقالة الداخلية تتوعد قتلة الضابط “الشامي” في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.