2024-03-08 18:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن العراق قطع أشواطاً واسعة للنهوض بحقوق المرأة. وقال بيان للبعثة إنه “في اليوم العالمي للمرأة، نتحد للتأكيد على التزامنا بالنهوض بحقوق وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يؤكد شعار “الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”، الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المستمرة التي تعيق تحقيق العدالة بين الجنسين”. وأضاف […]

ظهرت المقالة بيان من بعثة الأمم المتحدة بشأن العراق أولاً على ايرث نيوز.