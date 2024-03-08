2024-03-08 18:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي للمدارس. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، انه “بمناسبة عيد المرأة العالمي، وجه الوزير بإعفاء المشرفات ( التربوي ، الاختصاصي ) من لجان التقييم الخارجي للمدارس طوال أيام شهر رمضان المبارك”.

ظهرت المقالة وزير التربية يُوجه بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي للمدارس أولاً على ايرث نيوز.