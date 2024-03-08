اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › وزير التربية يُوجه بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي للمدارس

وزير التربية يُوجه بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي للمدارس

وزير التربية يُوجه بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي للمدارس
وزير التربية يُوجه بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي للمدارس
2024-03-08 18:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي للمدارس. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، انه “بمناسبة عيد المرأة العالمي، وجه الوزير بإعفاء المشرفات ( التربوي ، الاختصاصي ) من لجان التقييم الخارجي للمدارس طوال أيام شهر رمضان المبارك”.

ظهرت المقالة وزير التربية يُوجه بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي للمدارس أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز