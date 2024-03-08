2024-03-08 18:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، اجتماعاً أمنياً مع قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي. وذكر بيان للهيئة وتلقته ايرث نيوز “شهد الأجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في محافظة نينوى، والتأكيد على ديمومة الاستقرار من خلال تعزيز الأنتشار وتفعيل الجهد الأستخباري خصوصاً في المناطق الحدودية النائية”. وشدد رئيس هيئة الحشد الشعبي […]

ظهرت المقالة الفياض يؤكد ضرورة تعزيز القدرات اللوجستية والقتالية للحشد الشعبي أولاً على ايرث نيوز.