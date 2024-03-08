2024-03-08 18:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استبعد مختص بالرصد الجوي والفلكي، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، امكانية رؤية هلال شهر رمضان مساء الأحد المقبل.

وطلب الراصد الجوي علي الزيادي في تقرير تلقته "بغداد اليوم"، "عدم تحري واستهلال الهلال مساء الأحد كون مشاهدته معدومة جزماً" على حد قوله.

وأضاف "يصعب رؤية الهلال الأحد حتى في أجهزة التيلسكوب، لكنه قد يشاهد فقط في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين".

وبين "مساء الاثنين سيكون الهلال واضحا مرتفعا ويشاهد من كل أنحاء العالم" منوها الى ان "الاثنين سيكون غرة أول أيام رمضان المبارك في غالبية البلدان الاسلامية، بينما يكون الثلاثاء المقبل أول أيام الشهر لنحو 500 مليون مسلم بسبب الاختلاف في الفقه ومن يعتمد الرؤية الصحيحة وبالعين المجردة".

وكان مركز الفلك الدولي، استبعد بوقت سابق رؤية هلال شهر رمضان المقبل يوم الأحد 10 آذار الجاري في العين المجردة او بالتيلسكوب في الوطن العربي والاسلامي وفي قارة آسيا وافريقيا واوروبا.

وبحسب مراجعة اجرتها "بغداد اليوم"، لتقرير مركز الفلك، فأن رؤية هلال رمضان يوم الاحد 10 اذار في كل الوسائل "مستحيلة" في شرق آسيا لكنه ممكن ذلك بالتيلسكوب في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية الامر الذي يجعل اعتبار رمضان يوم الاثنين 11 آذار أمرا مستبعدا في معظم الدول العربية والاسلامية.

وتعتمد بعض معايير الفقهاء على الحسابات الفلكية، بغض النظر عن رؤية الهلال وسيكون رمضان لديهم يوم الاثنين 11 آذار.

وهناك فقهاء يشترطون الرؤية ولكن بأي وسيلة كانت حتى لو تمت رؤيته في بلاد أخرى تشترك مع البلد المسلم في جزء من الليل وهؤلاء ربما يحددون بداية شهر رمضان يوم الاثنين أيضا 11 آذار في حال تمت رؤية الهلال في الأمريكيتين الشمالية او الجنوبية .

في المقابل هناك بعض الفقهاء يشترطون رؤية الهلال وبأي وسيلة لكن بشرط ان يكون في البلد الذي هم فيه وبعضهم يشترطون رؤية الهلال بالعين المجردة في البلد الذي هم فيه تحديداً

وبذلك يكون تحديد شهر رمضان عند النوعين الأخريين يوم الاثنين 11 آذار مستحيلا، ويكون رمضان لديهم يوم الثلاثاء 12 آذار.

وفي العراق توقعت المرجعية الدينية العليا في النجف بحسب إمساكية نشرتها في الأول من هذا الشهر ان يكون الثلاثاء 12 آذار أول أيام شهر رمضان.