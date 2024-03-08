وزير التربية يُوجه بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي خلال رمضان
2024-03-08 19:00:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي خلال رمضان.
وقال بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجبوري بمناسبة يوم المرأة العالمي وجه بإعفاء المشرفات (التربوي، الاختصاصي) من لجان التقييم الخارجي للمدارس طوال أيام شهر رمضان المبارك".
وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي خلال رمضان.
وقال بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجبوري بمناسبة يوم المرأة العالمي وجه بإعفاء المشرفات (التربوي، الاختصاصي) من لجان التقييم الخارجي للمدارس طوال أيام شهر رمضان المبارك".