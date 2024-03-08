2024-03-08 19:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بإعفاء المشرفات من لجان التقييم الخارجي خلال رمضان.وقال بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجبوري بمناسبة يوم المرأة العالمي وجه بإعفاء المشرفات (التربوي، الاختصاصي) من لجان التقييم الخارجي للمدارس طوال أيام شهر رمضان المبارك".